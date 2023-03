Compartir

La Catedral de Valencia presenta los actos litúrgicos que se desarrollarán durante la Semana Santa 2023, así lo informó el padre Pedro De Freitas, párroco de la Catedral de Valencia, a través de sus redes sociales el cronograma eclesiástico.

Así que este 02 de abril, comienza los actos formalmente con el Domingo de Ramos, a las 8 de la mañana harán la entrega de las palmas y a las 9 de la mañana la Santa Misa.

El lunes 03 de abril, se oficiará la Santa Misa a las 10:30 de la mañana, para conmemorar a Jesús Atado en la Columna.

En cambio, el martes 04 de abril, a las 9 de la mañana, celebran a Jesús Humildad y Paciencia con la solemne Misa Crismal, presidida por monseñor Saúl Figueroa Albornoz, Obispo de Puerto Cabello y Administrador Apostólico de Valencia.

Ahora, Jesús de Nazareno será el Miércoles Santo 05 de abril con las misas de 8:30 am -9:30 am. — 10:30 am; mientras que la procesión a las 11:30 am.

Mientras que, el Jueves Santo 6 de abril continúa la programación con la Santa Misa In Coena Domini, que se realizará a las 4 pm; luego a las 7 de la noche la Adoración al Santísimo en el Monumento.

Peor, el Viernes Santo será la Pasión y Muerte del Señor a las 9 de la mañana. Después, el oficio de lecturas, al mediodía. A las 3 de la tarde, Ejercicio de las Siete Palabras y los oficios de la Pasión y Muerte del Señor.

El Sábado Santo se llevará a cabo la Solemnidad de Solemnidades para conmemorar la Resurrección del Señor con la Vigilia Pascual, a las 5 de la tarde.

Por último, el 9 de abril, será el Domingo de Resurrección con las celebraciones de la Santa Misa Solemne a las 9 y 10:30 de la mañana.

