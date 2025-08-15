Compartir

La App Suve del Metro de Caracas fue dada a conocer y la misma es un paso significativo hacia la modernización y la eficiencia del transporte público. Dijo la gerencia del subterráneo de la disponibilidad de la aplicación móvil SUVE (Sistema Único de Viaje Electrónico).

Es una herramienta diseñada para facilitar la experiencia de viaje de miles de usuarios. Esta iniciativa, enmarcada en los esfuerzos por optimizar los servicios. La misma permite a los ciudadanos gestionar su tarjeta de viaje de manera digital, rápida y segura.

Ya la aplicación está disponible para descarga en la Play Store, se convierte en la aliada perfecta para los usuarios. A través de ella, los pasajeros pueden consultar su saldo en tiempo real, recargar su tarjeta SUVE utilizando diversos métodos de pago.

Además de revisar el historial de sus transacciones, todo desde la comodidad de sus dispositivos móviles. Esta funcionalidad garantiza una movilidad más fluida y sin contratiempos.

App Suve del Metro de Caracas

El lanzamiento de la App SUVE ofrece una plataforma tecnológica de vanguardia, se busca no solo mejorar la operatividad del sistema de transporte. También empoderar a los usuarios, brindándoles el control total sobre sus viajes.

NO DEJES DE LEER AHORA: Lo que se conoce de la propuesta para reemplazar bombonas de gas en el país

Esta herramienta se suma a las políticas de digitalización del país, demostrando que Venezuela avanza hacia un futuro más conectado y eficiente.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas