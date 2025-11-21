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Durante la noche del 4 de octubre del año 2025, a las 11:00pm Jesús Montero conocido popularmente como “Burul”, quien jugó en los Yankees de New York, Marineros de Seattle y Cardenales de Lara, se trasladaba por la avenida Bolívar norte sentido norte sur, en su motocicleta marca Bera, modelo Br-150, identificada con la placa AI7G01E. En la intersección con la avenida Rojas Queipo, Montero fue embestido por un vehículo marca Chevrolet, modelo Silverado, color blanco, identificado con la placa A64A08U, que se trasladaba en sentido Oeste Este el hecho ocurrió en la ciudad de Valencia estado Carabobo

El conductor del vehículo resultó identificado como Carlos Armando Godoy, quien es además funcionario de la Policía Nacional Bolivariana.

Durante el siniestro vial, el vehículo tripulado por Godoy embistió a Montero sobre su motocicleta, expulsando a Montero de su vehículo y arrastrando consigo la moto debajo de las ruedas de la camioneta a lo largo de varios metros de asfalto.

A causa del impacto y de la fricción del arrastre, la motocicleta derramó combustible y en consecuencia se desencadenó un incendio entre ambos vehículos. Godoy maniobra con su vehículo para librarse de la motocicleta debajo de sus ruedas, hasta que baja de su vehículo para hacerlo por mano propia; sin tener éxito al intentar mover el “obstáculo”, se dio a la fuga, desapareciendo del lugar del suceso.

En el sitio Jesús Montero es trasladado de emergencia al Hospital Central de Valencia, en donde es ingresado, hasta el 19 de octubre cuando a causa de la gravedad de sus heridas falleció.

Durante el levantamiento oficial del suceso, realizado por la Dirección de Investigación de Accidentes Terrestre Centro, adscrito al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Carlos Armando Godoy conducía de manera errática y temeraria, en una intersección reconocida por su alto riesgo y en consecuencia causó el suceso del lamentable siniestro.

A la fecha, el caso Montero sigue abierto, siendo notificada la Fiscalía Segunda (2°) de Accidente, Vehículo Y Vialidad, procurando la captura del prófugo Carlos Armando Godoy, de 42 años, portador de la Cedula de Identidad 16.425.781.

Por su parte su madre, ha expresado su deseo y el de su familia de conseguir justicia para su hijo:

“Buen día soy Carmen Cristina Lopez de Montero, madre de Jesus Alejandro Montero Lopez exijo justicia por mi hijo fue atropellado no tengo ninguna noticia de mi hijo como fue como se llevo el caso exijo justicia soy madre estoy muy afectada”

Las investigaciones continúan recabando pesquisas del paradero de Godoy, existiendo una orden de captura con su nombre se espera que las autoridades correspondientes lo hagan comparecer ante la justicia.

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