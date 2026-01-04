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Consejo de Seguridad de la ONU convoca a reunión de emergencia este lunes sobre Venezuela

By Redacción Noticias24Carabobo
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El Consejo de Seguridad de la ONU llevará a cabo este lunes una reunión de emergencia sobre la operación militar de Estados Unidos contra Venezuela, dijo a Xinhua la presidencia del consejo este sábado.

«La presidencia tiene la intención de llevar a cabo una reunión de emergencia el lunes por la mañana, a las 10:00 horas (15:00 GMT)«, dijo Khadija Ahmed, portavoz de la Misión Permanente Somalí en las Naciones Unidas. Somalia ocupa la presidencia alterna del Consejo de Seguridad durante enero.

Estados Unidos lanzó una operación contra Venezuela la madrugada del sábado y capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en Caracas.

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SourceGlobovisión
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