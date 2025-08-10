Compartir

El dolor crónico en los pies, tobillos y piernas es una condición frecuente entre quienes permanecen de pie durante largas jornadas laborales, especialmente en sectores como comercio, industria y hostelería; esta exposición prolongada puede generar molestias que afectan la calidad de vida y el rendimiento físico. Ante esta realidad, especialistas certificados ofrecen recomendaciones prácticas para mitigar los efectos y prevenir complicaciones.

Entre los síntomas más comunes asociados al esfuerzo prolongado se encuentran los calambres, la fatiga muscular, el dolor articular, la hinchazón y las molestias en la zona lumbar. Estos efectos, acumulativos en muchos casos, pueden derivar en limitaciones funcionales si no se aplican medidas correctivas oportunas. La atención preventiva y el uso de técnicas de alivio son claves para mantener la movilidad y el bienestar físico.

Consejos aliviar dolor piernas y pies

Los expertos sugieren realizar pausas periódicas durante la jornada, sentarse brevemente cada media hora y estirar los músculos de las extremidades inferiores. El uso de rodillos de espuma o pelotas de masaje puede facilitar la activación muscular antes de iniciar estiramientos más profundos. Estas prácticas contribuyen a reducir la tensión acumulada y a mejorar la circulación.

El calzado también juega un papel determinante; se recomienda utilizar zapatos con soporte adecuado para el arco y el talón, así como verificar que la talla permita una correcta circulación, especialmente ante la posibilidad de hinchazón.

Complementariamente, elevar las piernas por encima del nivel del corazón al final del día ayuda a aliviar la presión vascular. El uso de calcetines de compresión, siempre que no generen incomodidad, puede favorecer el retorno venoso.

Finalmente, los baños de pies con sal o aceites esenciales como el de lavanda ofrecen una opción accesible para relajar los músculos y reducir la tensión. Estas medidas, aplicadas de forma constante, permiten enfrentar de manera efectiva el impacto físico de estar de pie durante extensos períodos, al promover el cuidado integral de las extremidades inferiores.

