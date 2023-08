Compartir

¿Quieres adentrarte en el mundo de las apuestas deportivas pero no sabes cómo apostar en el fútbol y ganar? En el artículo de hoy verás algunos consejos prácticos para poner en marcha si quieres volverte un diestro en esta actividad.

No olvides que el fútbol es un juego muy divertido y en el que los resultados pueden cambiar de un momento a otro. Entonces, no creas que estos consejos son definitivos o perfectos, pues al final este es un juego de azar.

De cualquier forma, debes elegir casas de apuestas deportivas legales como https://mr.bet/uy/betting. Crea tu cuenta, haz tu primer depósito y comienza a apostar siguiendo consejos como: utilizar distintos tipos de apuestas, establecer un calendario de apuestas, fijar un presupuesto, entre otros que se mencionan en las siguientes líneas.

Familiarízate con las cuotas disponibles

Lo primero para apostar en fútbol y ganar es familiarizarte con las cuotas disponibles en el casino online de tu preferencia. Generalmente, estas cuotas van acompañadas de una cifra, la cual indica cuál equipo de fútbol es el favorito, así como el monto que puedes llegar a ganar si aciertas.

Igualmente, no olvides que las cuotas comienzan a partir de 1, de manera que entre más cerca sean las cifras habrá más probabilidades de acertar. En este mismo orden de ideas, una de las cuotas más populares está en la “Champions League”, una de las competiciones más importantes dentro de este deporte.

Esta liga de fútbol posee millones de seguidores a nivel mundial. Por ejemplo, algunos equipos favoritos de esta liga son: Barcelona, Liverpool, Bayern Múnich y el Real Madrid.

Utiliza distintos tipos de apuestas

Los apostadores experimentados utilizan distintas estrategias. Si estás iniciando en las apuestas deportivas de fútbol no dejes de leer este apartado para que conozcas más detalles. Primero de todo, es importante señalar que este tipo de actividad debe ser realizada por ocio y entretenimiento. Por ningún motivo debes convertirte en un jugador compulsivo, pues podrías enfrentar graves consecuencias.

En lo que respecta a las apuestas, entre las favoritas están: over/under 2.5, handicap, corners y combinadas. La primera se trata básicamente de apostar más o menos goles en un partido. Por ejemplo, si juega el Real Madrid vs. Girona y tú decides apostar por el over 2.5, ganarías si en el juego como mínimo se meten 3 goles. Por el contrario, si vas por el under 2.5, acertarás si se meten 1 o 2 goles.

Enfócate en apostar de forma inteligente

No debes dejarte llevar por la pasión ni el fanatismo hacia un solo equipo, es decir, siempre apostar por tu favorito, no es algo recomendable. Es decir, ten en cuenta que no todo el tiempo tu equipo ganará.

Además, antes de jugar es aconsejable revisar detenidamente los encuentros previos al partido, las estadísticas del equipo, cuáles jugadores estarán participando, cuál árbitro será parte del juego, etc. Toda esta información te ayudará a elegir la estrategia adecuada en ese momento, aumentando tus posibilidades de ganar y, al mismo tiempo, eso te dará más experiencia.

Establece un calendario de apuestas

Quizá no puedas apostar todo el tiempo, por tal motivo, una buena opción es establecer un calendario de apuestas para invertir en determinados eventos deportivos como la Champions League.

Sin embargo, tienes que estar pendiente de las cuotas siempre, pues estas tienden a variar. Un ejemplo de calendario podría ser apostar en los encuentros deportivos del Real Madrid.

Esto te permitirá anotar tanto las bajas como las altas del equipo, conocer cuál podría ser la plantilla de jugadores, comprender cuál jugador del equipo está en peligro por tarjeta amarilla, etc.

Fija un presupuesto

La administración de las finanzas es un punto clave a considerar cuando de apuestas deportivas se trata, pues la euforia de apostar cuando hay competiciones de fútbol importantes puede hacer que gastes demasiado dinero. Por tal motivo, fija un presupuesto para este tipo de actividad. Este monto fijo puede ser mensual, semanal o quincenal.

Asimismo, no te excedas jugando, pues podrías perder el control gastando incluso parte del dinero de tus compromisos financieros

Evita los errores que todos cometen

El último consejo pero no el menos importante es evitar los errores que todos cometen cuando inician en las apuestas deportivas de fútbol. Los errores más comunes son:

Jugar de más con el fin de recuperar pérdidas

Solo apostar por un equipo preferido

Invertir mucho dinero en los partidos amistosos

Finalmente, debes saber que el objetivo de este artículo es ayudarte a apostar en el fútbol y ganar. Por supuesto, hay muchos más consejos, pero en este artículo solo se mencionan los más populares, así que tómalos en cuenta si quieres mejorar en las apuestas deportivas a partir de ahora.