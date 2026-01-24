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En aras de fortalecer el desarrollo turístico en la región, se llevó a cabo un encuentro con los directores y autoridades de turismo de la entidad, con el objetivo emanar directrices, unificar estrategias y fortalecer alianzas que contribuyan al crecimiento del sector turístico en beneficio del desarrollo económico, actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Corporación para la Inversión y Promoción Turística (Corprointur).

Alba Adrianza, Autoridad Única de Turismo en Carabobo, señaló que la principal tarea durante este año será conformación de un equipo sólido que permita visibilizar y promover cada uno de los rincones turísticos de los municipios carabobeños.

“Nuestra intención es exaltar, enaltecer e impulsar cada atractivo de nuestro estado Carabobo, y claro que podemos lograrlo, somos personas apasionadas, capaces y amables, que le da un plus a todo lo que hacemos, es por eso que cada vez más, nos convertimos en referencia turística nacional e internacional”, expresó.

Asimismo, precisó que este tipo de planificaciones buscan consolidar la oferta turística de Carabobo y mejorar la experiencia de los visitantes, impulsando el crecimiento sostenido del sector en la región, en cumplimiento con las instrucciones emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de forma articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, la Ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Desarrollo turístico y económico de Carabobo

Este encuentro contó con la participación del secretario de Economía Productiva y Turismo, Manuel Alonso y los directores turísticos de los 14 municipios de la región, los cuales manifestaron su total respaldo a la nueva autoridad, reafirmando su compromiso de trabajar de manera articulada para que el turismo regional puede diversificarse en un amplio abanico de opciones, fortaleciendo la identidad del estado.

Entre los principales temas abordados en la reunión destacan la actualización de la base de datos de los prestadores de servicios turísticos, la elaboración de la agenda de actividades para la temporada de Carnaval 2026 en todo el estado y la creación de eventos de alto impacto en cada municipio, así como el interés de incluir a los voceros turísticos de las comunas dentro de las actividades y exposiciones de los lugares más representativos del estado, y la debida preparación y formación en el área turística para fortalecer su participación.

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