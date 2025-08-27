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Una reunión de trabajo para revisar y fortalecer la agenda de cooperación estratégica en áreas clave para el desarrollo nacional sostuvo la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez, con la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo.

Jiménez indicó que, durante la jornada, destacaron los avances del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología para el Fortalecimiento del Cacao, que se ejecuta en ocho municipios priorizados del estado Sucre.

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Enfatizó que esta iniciativa promueve la innovación y el incremento de la productividad en la cadena de valor del cacao, como parte de las Siete Transformaciones impulsadas por el Ejecutivo nacional para el desarrollo integral del país.

Además, dijo que, en materia de salud, se abordó el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología para el Control Integrado de Vectores, orientado a reforzar las acciones de prevención y control de enfermedades como dengue, chikungunya, fiebre amarilla y malaria.

Ambas autoridades reafirmaron el compromiso del Gobierno Bolivariano de trabajar de manera articulada para consolidar políticas públicas que fortalezcan el desarrollo productivo, científico y social de Venezuela, en favor de todas y todos los ciudadanos.

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