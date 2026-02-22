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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó una revisión detallada sobre el desarrollo y los progresos de la Constituyente Laboral en todo el territorio nacional para este 2026.

La mandataría informó que el objetivo central de este mecanismo es garantizar la protección integral y los beneficios del sector productivo.

A través de su canal oficial en Telegram, la mandataria destacó que este mecanismo estratégico busca consolidar la justicia social para quienes sostienen el motor productivo del país.

«El objetivo central es garantizar los derechos y beneficios de los trabajadores y trabajadoras del país», subrayó Rodríguez tras el encuentro de seguimiento técnico.

Constituyente Laboral en Venezuela 2026

Esta instancia se enmarca en las políticas de protección impulsadas por el Gobierno Bolivariano para blindar las conquistas laborales frente a los desafíos económicos actuales.

La revisión busca asegurar que el esfuerzo de la masa obrera venezolana sea retribuido con dignidad y niveles óptimos de seguridad social en cada sector.

Finalmente, el Ejecutivo nacional reiteró su compromiso de trabajar sin descanso. Con el objetivo de fortalecer la estabilidad de los hombres y mujeres que laboran.

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