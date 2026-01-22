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Durante la sesión de trabajo del Consejo Federal Legislativo, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que la primera consulta popular nacional de 2026 se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

Rodríguez destacó que la jornada estará impregnada del «espíritu guerrero» de las mujeres venezolanas. Además, aseveró que servirá para que las comunidades decidan directamente sobre la ejecución de proyectos prioritarios en sus territorios, siguiendo el modelo de democracia participativa impulsado por el Ejecutivo.

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En esta ocasión, los proyectos a elegir por el poder popular estarán enmarcados específicamente en dos vertientes del plan de gobierno: la Transformación N° 1 y la Transformación N° 2.

El propósito de las mismas, será que la ciudadanía priorice las inversiones necesarias para mejorar el hábitat y la calidad de vida en cada comuna y circuito comunal del país.

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