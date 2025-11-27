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Un sujeto de 24 años Contactaba a jóvenes víctimas y les ofrecía dinero por encuentros sexuales en Valencia. Funcionarios del CICPC lograron la detención de Anderson Elías Flores Pérez (24), en la parroquia y municipio Valencia, estado Carabobo, por grooming.

La investigaciones de campo y experticias documentales fueron llevadas a cabo por funcionarios adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Vehículos de la Delegación Municipal Mariara.

Motivo por el cual se conoció que el modus operandi del delincuente era utilizar la plataforma Facebook para contactar a jóvenes víctimas; se aprovechaba de la ingenuidad e inocencia de sus víctimas, para ganarse su confianza.

Contactaba a jóvenes víctimas y les ofrecía dinero por encuentros sexuales

Luego de esto bajo falsos pretextos, les ofrecía dinero en efectivo o regalos a cambio de sostener encuentros sexuales. Al ubicar y detener al delincuente, se colectó como evidencia un teléfono celular.

Utilizado para cometer los hechos punibles. Quedando el caso a la orden de la Fiscalía 22° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

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