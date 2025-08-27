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Continúan trabajos de rehabilitación en diversos espacios de la CHET. Con el propósito de fortalecer el sistema de salud pública en la región, la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), continúan los trabajos de rehabilitación de diversas áreas de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) de municipio Valencia.

Las diferentes obras siguen avanzando en las áreas de consulta externa, dermatología, endocrinología, traumatología, urología y pediatría, donde se llevan a cabo labores de pintura, colocación de grifería, acondicionamiento de baños y rehabilitación de espacios comunes, así como se ejecutaron trabajos de impermeabilización en el techo de los diversos pabellones.

“Estamos aquí para mostrarle a todo el pueblo carabobeño y a Venezuela entera los grandes avances que hacemos en materia de infraestructura en nuestra ciudad hospitalaria, todo este gran equipo, desde el personal médico, ingenieros y obreros, han puesto su granito de arena para ofrecerle al pueblo mejores espacios para la atención de nuestro pueblo. Ya hemos avanzado en el área de consulta externa en un 50%, y cada vez más seguimos progresando en otros espacios”, expresó la doctora Carmen Cecilia Vásquez, directora general del centro sanitario.

Trabajos de rehabilitación en diversos espacios de la CHET

Por su parte, la doctora Laura Contreras, directora del Hospital Pediátrico Jorge Lizarraga, indicó que estas obras son producto del trabajo articulado entre las diferentes instituciones para garantizar la correcta ejecución de cada labor.

“Debemos destacar todo el trabajo que hacen todos los entes para ejecutar de forma eficiente estas obras, con las cuales damos respuesta a los pacientes de todo Carabobo y estados aledaños, los cuales acuden a este centro hospitalario de tipo IV que es referente en toda la región central”, dijo.

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Cabe destacar que estas acciones se encuentran enmarcadas dentro del Plan de las 7 Transformaciones, impulsado por el presidente Nicolás Maduro y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de garantizar de forma eficaz un servicio de salud de la mejor calidad.

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