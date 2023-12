Luego de una pelea entre distintos equipos con diferentes ofertas atractivas, Shohei Ohtani firmó un contrato multimillonario con Dodgers de Los Ángeles como su nuevo equipo.

El japonés de 29 años de edad decide continuar en California, pero esta vez desde los Dodgers de Los Ángeles, quienes contrataron sus servicios durante los próximos 10 años, por una cantidad cercana a 700 millones de dólares.

Sumado a ello, este movimiento le da la oportunidad a Ohtani de formar parte de los peloteros que pueden pelear por los próximos 5 años la Serie Mundial. Siendo este el requisito número uno, para firmar con cualquier organización.

La información durante las últimas horas ha sido compartida por el columnista de beisbol estadounidense Jeff Passan, en sus redes sociales.

Shohei Ohtani’s deal with the Dodgers is for 10 years and $700 million.

