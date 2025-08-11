Compartir

Contribuyentes valencianos disfrutan del 10% de descuento al cancelar IMA por Pronto Pago. Tal como fuera anunciado por la Alcaldesa Dina Castillo, contribuyentes naturales y jurídicos de Valencia, han comenzado a disfrutar de las ventajas del 10% de descuento.

Esto bajo la figura de Pronto Pago, al momento de realizar su pago oportuno, dentro de los primeros 10 días del mes y al estar al día con sus obligaciones; al momento de realizar la liquidación de sus obligaciones del mes.

Vale la pena recordar que el decreto DA/0028/2025, suscrito por la Alcaldesa Castillo, publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria 2025/10131, brinda facilidades para la cancelación del monto total de la tarifa mensual.

Correspondiente al servicio de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, dentro de los primeros diez (10) días continuos del mes en curso.

En este sentido, Siuby Duque, contribuyente de la parroquia San José, indicó que luego de conocer el anuncio de la Alcaldesa Dina Castillo sobre el decreto 0028, que incentiva al pago con beneficios del servicio del aseo urbano residencial, “me acogí al beneficio de descuento del 10% sobre el monto de la deuda por estar al día con mis impuestos por concepto de aseo urbano”.

“Invito a los valencianos que se acojan a este beneficio, en virtud de que esto se nos va a revertir en obras y servicios para nuestra comunidad (…) Es un proceso ágil y rápido, al pagar inmediatamente te dan tu recibo de pago y ya estás al día con tus impuestos”, enfatizó Duque.

Asimismo, Henry Rojas, contribuyente de la comunidad Candelaria, expresó que la atención recibida por el IMA es bastante rápida a la hora de efectuar el pago del impuesto por Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, y comentó que recibió efectivamente su 10% de descuento sobre el monto total adeudado.

“Animo a los contribuyentes para que vengan a cancelar su impuesto por IMA, tanto en la sede del IMA en El Viñedo como en el módulo de atención en Patio Trigal y aprovechar el descuento, otorgado por decreto de la Alcaldesa Dina Castillo”, manifestó Rojas.

Exoneración especial en multas

Del mismo modo, contribuyentes residenciales, comerciales e industriales de Valencia, están disfrutando de la condonación especial de las multas, intereses moratorios y demás accesorios generados por el incumplimiento en el pago de la Tarifa de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos generados en los años 2023,2024 y 2025.

Es por ello, que Ana María Palencia, vecina de la urbanización Los Nísperos, indicó que acudió al IMA para realizar el cambio de contribuyente “y a pesar de la gran afluencia que se está viviendo por el beneficio del 10 % de descuento, los funcionarios están haciendo un gran trabajo para atender al usuario lo más rápido posible y lo más importante uno sale con la solución a su requerimiento”.

“Es excelente porque muchas personas venimos arrastrando deudas con el tema del servicio de aseo urbano y las multas anteriormente eran muy costosas y hoy la diferencia a la hora de cancelar los montos es bastante grande”, refirió.

Mientras, que Dennys González, comerciante de Valencia, manifestó “que aprovechando los beneficios de la Alcaldesa Dina Castillo que nos está colocando a disposición de los valencianos, por lo que yo acudí para adquirir para ponerme al día con el IMA y seguir disfrutando de este beneficio de la exoneración de una multa pendiente, es una tremenda alternativa”.

