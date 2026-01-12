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La tarde de este domingo 11 de enero de 2026 , efectivos del Cuerpo de Bomberos de Valencia y Bomberos de Carabobo desplegaron un operativo conjunto para sofocar un incendio de vegetación de gran magnitud en la urbanización Los Colorados , parroquia San José.

El incidente, que amenazaba con propagarse a zonas comerciales, culminó con el exitoso rescate de una vida animal.

El fuego se originó en un terreno privado ubicado de manera adyacente a un establecimiento comercial de alimentos reconocido.

La combinación de maleza densa y ráfagas de viento incrementó el riesgo de propagación hacia las estructuras cercanas.

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Incendio de vegetación en Los Colorados

Unidades de supresión de ambos cuerpos bomberiles actuaron rápidamente para confinar las llamas.

La Policía Municipal de Valencia brindó apoyo en el perímetro, garantizando el libre tránsito de los camiones cisterna y la seguridad de los transeúntes.

Durante las labores de combate contra el fuego, los funcionarios localizaron a un canino que se encontraba atrapado dentro del terreno afectado.

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