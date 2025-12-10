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Fue controlado un incendio en el Mercado Mayor de Coche en Caracas, la información la dio a conocer Pablo Palacios, General del los Bomberos de la capital del país. El hecho ocurrió en la noche del martes y madrugada de hoy miércoles 10 de diciembre de 2025.

Un Incendio se desarrolló en una estructura de dos niveles, específicamente en el primer nivel, contentivo de dos establecimientos mixtos y doce cava-cuarto. Con un área de afectación de 450 mts² aproximadamente.

Los efectivos del C.B.C mediante técnicas especializadas, realizaron apertura y labores de extinción de las llamas para evitar su propagación a zonas contiguas. Cabe destacar que fue necesaria la activación de un Puesto de Comando denominado INMERCA.

Para la administración efectiva de los recursos; de igual forma asistieron al procedimiento el Investigador de Guardia y el Inspector de Riesgo Especiales, para realizar la respectiva inspección técnica.

Incendio en el Mercado Mayor de Coche en Caracas fue controlado

En el hecho hizo acto de presencia el Director Nacional de Bomberos Primer General (B) Juan Carlos González. En el suceso presentado destacaron los Bomberos que no hubo personas lesionadas como tampoco fallecidas.

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