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Fue controlado el incendio en los edificios de Bahía de Cata en la costa del estado Aragua. En horas de la mañana reportaron el suceso en el conocido edificio que está frente a la bahía ubicado en el municipio Costa de Oro.

Los bomberos del estado Aragua fueron notificados del hecho, de inmediato se trasladaron al sitio para poder controlar las llamas. El humo se veía saliendo por las ventanas del edificio, hasta ahora se desconoce que originó el incendio.

Incendio en los edificios de Bahía de Cata

Como también se desconoce si hubo lesionados en el lugar, se espera una investigación por parte de los bomberos para dar con la causa del incendio. El edificio es conocido por ser una de las residencias que se alquilan en temporadas de vacaciones.

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