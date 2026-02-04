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Efectivos del Cuerpo de Bomberos de San Joaquín controlaron este miércoles un incendio de gran magnitud, que amenazaba con alcanzar la Estación de Servicio Palmarejo.

Riesgo cerca de zonas residenciales

El siniestro se registró en las adyacencias de la urbanización Villas del Centro. Debido a la sequedad del terreno, el fuego se propagó rápidamente durante la tarde. La densa columna de humo fue visible desde la Autopista Regional del Centro (ARC). Ante el riesgo inminente para la gasolinera y comercios, las unidades de emergencia actuaron de inmediato.

Labores de liquidación exitosas

Las labores de combate concluyeron cerca de la 1:30 p.m. con éxito. Los bomberos de San Joaquín, lograron confinar las llamas causantes del incendio, adyacente a la estación de servicio y evitaron daños estructurales en las viviendas cercanas.

Actualmente, la zona se encuentra fuera de peligro. No se reportaron personas lesionadas ni afectaciones materiales de gravedad tras el despliegue de los funcionarios.

Por otro lado, las autoridades locales instan a los ciudadanos a evitar la quema de desechos sólidos. Estas prácticas suelen ser la causa principal de incendios forestales en la temporada de sequía.

Así mismo, recordaron la importancia de reportar focos de incendio a tiempo. La intervención rápida protege tanto al medio ambiente como a la integridad de la comunidad.

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