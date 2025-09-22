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La instalación de conucos productivos en Venezuela serán colocados en un total de 14 millones de hectáreas. Las cuales fueron entregadas al sector campesino del país y regularizadas en la Ley de Tierras.

El gobierno nacional indicó que se busca que dicha producción del país junto a la Unión Campesina Nacional, Ezequiel Zamora se ejecute de manera positiva. Teniendo el 100% de la producción agraria del país.

Dicho proyecto es uno de los más ambiciosos en materia agraria, desde hace varios años, el país busca la mayor producción de alimentos. La misma podría ahora ser posible de la mano del sector campesino.

Conucos productivos en Venezuela

El objetivo principal de estos sembradíos y conucos es la producción que puedan tener. De esa manera se garantiza la alimentación, y el segundo objetivo es la exportación de alimentos a otros países.

En ese sentido, el presidente de la República Nicolás Maduro exhortó a la banca pública y privada a abrir las oportunidades para el sector agrícola. De esa manera el proyecto se verá fortalecido.

El mismo busca también poner a producir la mayor cantidad de espacios posibles que tiene Venezuela. Sobre todo en los estados llaneros, esto en la zona sur, oriental como en la central y occidental del país.

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Desde hace décadas

Desde el año 2002 los proyectos de producción agroalimentaria han crecido en el país. Ahora con los conucos se verá una mayor producción en alimentos del país, Venezuela busca ser el primer país productor en varios rubros.

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