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Conviasa informó sobre un vuelo semanal para apoyar el turismo en Venezuela. La empresa aeronáutica bandera del país destacó que conectará a Santa Elena de Uairén con Puerto Ordaz y con Los Roques.

Los días jueves está programado el vuelo, para de esa manera apoyar el turismo en estas zonas del país. De igual modo, la actividad económica en Ciudad Guayana incrementa la actividad económica con el apoyo de la línea aérea.

Conviasa informó sobre este nuevo vuelo semanal

Desde hace tiempo la empresa aeronáutica conocida por sus naves naranja y blanco ha ampliado rutas en apoyo del turismo. Brindando de esa manera mayor apoyo al turismo y reforzando a la economía.

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Recordó Conviasa en sus redes sociales que es un trabajo en conjunto entre la empresa y la Gobernación del estado Bolívar. «Iniciativa que une naturaleza, cultura y playa, mostrando lo mejor de nuestra tierra».

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