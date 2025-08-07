Compartir

Ante las lluvias ocurridas en los estados llaneros y que mantienen incomunicada esa zona, Conviasa reactivó vuelos entre Maiquetía y Apure. Desde el lunes 4 de agosto la aerolínea nacional mantiene el puente aéreo con la zona.

Los vuelos saldrán lunes, miércoles como el viernes y tendrán un 30% de descuento para que de esa manera las personas puedan estar comunicadas con el centro del país. El gobernador de la entidad apureña, Wilmer Rodríguez dijo que buscarán que los mismos se activen diariamente.

«Estos vuelos nos traen un avance tanto para el turismo, la economía y las diligencias personales de los apureños. Este es el Apure que queremos construir: conectado y fortalecido. Evaluamos incluso activarlos diariamente para responder a la demanda de nuestro pueblo», afirmó el gobernador de Apure, Wilmer Rodríguez.

La población apureña quedó incomunicada luego de las lluvias y la crecida de los ríos. Estos incomunicaron la zona del sur de Guárico con la zona de San Fernando. Es por ello que tendrán ahora la comunicación aérea.

Las lluvias afectaron varias zonas de Apure, Guárico, Portuguesa, Barinas además del estado Bolívar. El río Orinoco ha presentado en los últimos días un descenso en las aguas como otros ríos de las zonas.

Asimismo, el Gobierno regional adelantó gestiones con el Ministerio para el Transporte para evaluar la posibilidad de ampliar la frecuencia de los vuelos a todos los días de la semana. En atención a las solicitudes de la ciudadanía.

