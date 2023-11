Compartir

Falta poco para que inicie la Copa Canguro 2023, la primera competencia de videojuegos en Venezuela que promete ser un hito en el país. Un emocionante torneo que marcará un antes y un después en la historia gamer venezolana.

La Copa Canguro se llevará a cabo en el marco de “Gamexpo” la convención gamer más esperada, y todos los torneos estarán avalados por la Federación Venezolana de Deportes Electrónicos (FVDE).

El evento le dará la bienvenida a los 64 e-atletas ya clasificados para las rondas eliminatorias de los torneos. Además, para todos los entusiastas de los videojuegos: al adquirir la entrada, tendrán la oportunidad de participar en alguno de los torneos oficiales.

Copa Canguro 2023

La acción se desplegará los días 1 y 2 de diciembre en el salón San Charbel, ubicado en Quebrada Honda, Boulevard Amador Berdayan, Los Caobos, Caracas.

La competición abarcará torneos en diversas disciplinas, como FC24, Tekken 7 Ultímate, Just Dance, Open de Ajedrez y Face Off By Ankara.

Te invitamos a que participes y demuestres tus habilidades en los controles. Reserva tu lugar hoy mismo para vivir la emoción de la Copa Canguro 2023.

Para obtener más información, visita Globalboletos.com o a través de las redes sociales @globalboletosllc y @globalboletosvzla .

Noticias24 Carabobo

