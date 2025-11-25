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La copropietaria de Miss Universo tiene orden de detención por parte de la justicia tailandesa. Esto por un supuesto fraude por un monto de un millón de euros. El reciente concurso de belleza sigue en polémica.

Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip quien es copropietaria del concurso tiene la orden de arresto por parte de la Corte de Bangkok encargada del caso. La empresaria estaría citada hoy a la Corte pero no se presentó ni ella como tampoco sus abogados.

“Anne” es la principal propietaria de la empresa que compró los derechos del concurso desde el año 2022. El precio pagado por dicha empresa fue de 20 millones de euros, con oficinas en Nueva York.

La empresaria de 46 años es una de las mujeres transgénero más potentadas del mundo del jet set. Pero en Tailandia no le fue muy bien tanto a ella como a su hermana ya que la oficina de la Comisión de bolsa y valores decidió investigarlas.

Copropietaria de Miss Universo tiene orden de detención de la justicia tailandesa

La compañía explicó entonces en un comunicado que ‘Anne’ había sido acusada de «cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas»; sobre los estados financieros del conglomerado en 2023; dijo la nota de prensa de EFE.

A “Anne” se le está acusando de mantener registros contables incompletos, los cuales no son precisos y menos veraces. Hasta ahora se espera por el resultado de las investigaciones por este caso.

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