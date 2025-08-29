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Corpoelec anunció mantenimiento preventivo para estas zonas del país

By Redacción Carabobo
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Corpoelec anunció mantenimiento preventivo

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Corpoelec anunció mantenimiento preventivo para varias zonas del país, hoy en horas de la tarde. Dicha suspensión del servicio será hasta las cuatro de la tarde dijo la empresa estatal eléctrica.

El reporte señala que en los estados llaneros, se estará efectuando dicho mantenimiento, sobre todo en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa. En Tinaquillo los trabajos serán hasta las tres de la tarde.

Como en Obispo, Barinas, Pedraza, Biruaca, Achaguas, Mantecal, Leonardo Infante, Francisco de Miranda, Pedro Zaraza, José Félix Ribas, Unda, Sucre y Chabasquén. En las evaluaciones se harán mantenimiento de circuitos.

Corpoelec anunció mantenimiento preventivo

30 circuitos de los estados antes mencionados serán revisados, y se hará mantenimiento. Dichos trabajos no incluyen estados del centro del país, solo las regiones llaneras para hoy viernes.

Recuerda cumplir con las indicaciones que se hacen acerca de la electricidad en el país. Dichas normas incluyen desenchufar los aparatos que no estés utilizando, y dar solo prioridad en horas de la noche a los bombillos que tengas encendidos.

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