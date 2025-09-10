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A través de un comunicado, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) condenó este miércoles el ataque realizado contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en dos líneas de transmisión ubicadas al oriente del país.

Así lo informó el ministro del Poder Popular para Comunicación e Información, Freddy Ñáñez en su canal de Telegram, donde publicó el documento que alerta e insta al pueblo a mantenerse unido “frente a las acciones desestabilizadoras de factores vinculados con la extrema derecha”.

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A continuación, el texto íntegro del comunicado: La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) condena enérgicamente el ataque criminal perpetrado este miércoles contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), específicamente en dos líneas de transmisión a 230 kV, ubicadas en el oriente del país. Gracias a la capacidad de respuesta de nuestros trabajadores y trabajadoras, se logró restablecer en tiempo récord el fluido eléctrico afectado por esta nueva maniobra terrorista que pretende atentar contra la paz y la estabilidad nacional.

Este nuevo sabotaje se produce justo cuando el Gobierno Nacional, liderado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, encara una nueva batalla en defensa de su soberanía e independencia, amenazada por la sistemática agresión del gobierno de Estados Unidos.

Ante este ataque contra un servicio público esencial, los organismos de seguridad del Estado han emprendido investigaciones exhaustivas que permitan identificar, ubicar y capturar a los autores intelectuales y materiales de este hecho.

CORPOELEC continuará desplegando todos sus recursos técnicos y humanos para superar los efectos de esta agresión y garantizar el derecho sagrado de nuestro pueblo a un servicio eléctrico confiable y continuo.

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