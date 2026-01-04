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La Coporación Eléctrica Nacional (Corporelec), denunció este domingo un ataque al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el cual derivó en el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores.

A través de sus diversas plataformas de comunicación, Corpoelec difundió un comunicado en el que también indicó cuáles son las líneas afectadas en Caracas.

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De acuerdo con el comunicado difundido por Corpoelec, se hace esta denuncia «ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional» por el «ataque criminal perpetrado contra el Sistema Eléctrico Nacional», el cual formó parte «de una maniobra planificada» para el secuestro del mandatario y su esposa.

Asimismo, resalta que «este hecho constituye una agresión directa contra la soberanía nacional y un atentado contra la estabilidad institucional y la vida cotidiana de los venezolanos».

Corpoelec denuncia ataque al SEN

Adicionalmente, indica que el ataque contra el SEN afectó «gravemente las subestaciones Panamericana 69 kV y Escuela Militar 4.8 kV, dejando fuera de servicio las líneas OAM-Vega Caricuao-Panamericana 1 y 2 69 kV, y Junquito-Panamericana 1 y 2 69 kV».

Agrega que tras labores inmediatas, se «logró la recuperación de las infraestructuras eléctricas Granada, Caricuao, Paraíso, Pinar y Candilito, mientras continúan las labores de restablecimiento en Rincón, Escuela Militar, Chaguaramo, Santa Mónica, Colinas de Santa Mónica, Coche y Metro La Paz».

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