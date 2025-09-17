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El Gobierno Nacional, a través de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), denuncia un nuevo ataque terrorista contra dos de las principales lineas de transmisión 765 kV, infraestructura de vital importancia para el flujo de la energia eléctrica en el país.

Esta agresión extremista busca privar al pueblo venezolano del servicio eléctrico, como parte de una estrategia fascista destinada a desestabilizar la paz y la unión nacional que prevalecerá ante las amenazas externas.

Tal como lo ha denunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, estos ataques constituyen una manifestación de la guerra eléctrica, promovida por grupos que operan al servicio de intereses oscuros y agendas desestabilizadoras. Su objetivo es claro: quebrantar la armonía nacional en un escenario en el cual el imperio norteamericano amenaza la soberania con una escalada bélica y psicológica.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, CORPOELEC ha activado de inmediato los mecanismos de protección y respuesta, garantizando tanto la recuperación progresiva del servicio como la integridad de la infraestructura eléctrica.

Frente a estos hechos, la respuesta de los trabajadores y las trabajadoras de CORPOELEC y el pueblo venezolano será firme y cohesionada, demostrando una vez más su determinación ante cualquier amenaza.

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