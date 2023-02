Compartir

La estatal Corpoelec anunció corte programado de electricidad para el sábado 18 de febrero en los municipios Valencia y Libertador, del estado Carabobo.

El servicio eléctrico será interrumpido en Valencia de 9:00 am a 11:00 am y en Libertador de 8:30 am a 11:30 am, en los siguientes sectores:

Corpoelec suspenderá servicio eléctrico

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Corpoelec Carabobo (@corpoeleccarabobo)

