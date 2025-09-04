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La Corporación Gas Drácula sigue trabajando en el estado Carabobo, con el propósito de garantizar el acceso a servicios de públicos de calidad a toda la población. Es por ello que benefició a más de 200 mil familias con la correcta distribución de gas doméstico.

En los diferentes operativos realizados por la institución, se realizaron labores de llenado y distribución de 225 mil 488 bombonas de Gas Licuado de Petróleo (GLP); en sus distintas presentaciones de 10, 18, 27 y 43 kilogramos, lo que benefició a un total de 220 mil 929 familias en todos los municipios de Carabobo.

Corporación Gas Drácula atendió a esta cantidad de familias

Asimismo, se logró surtir un total de 544 mil 196 litros de gas a granel en toda la entidad, con el fin de abastecer de forma oportuna a complejos residenciales; y establecimientos comerciales que cumplen con la normativa de seguridad vigente.

El organismo también precisó a través de sus redes sociales que seguirán trabajando de la mano con las comunidades para facilitar el acceso al gas doméstico a toda la población. Para así mejorar la calidad de vida de los carabobeños y carabobeñas.

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Cabe destacar que estas acciones se encuentran dentro de las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro; y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de hacer de Carabobo un estado referencia en materia de servicios públicos.

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