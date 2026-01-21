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La Corporación Gasdrácula en enero 2026 sigue cumpliendo con las entregas de gas doméstico en los 14 municipios del estado Carabobo. La empresa sigue trabajando día a día e informaron que atendieron 11.854 familias.

Indicaron que se entregaron un total de 11.556 cilindros en el trabajo hecho ayer en distintos puntos de la entidad carabobeña. Además de despachar 32.920 litros de gas a granel en zonas comerciales como residenciales.

Corporación Gasdrácula en enero 2026

Hace unos días se atendieron un total de 6.194 hogares y entregamos 5.317 cilindros, con despacho de 27.589 litros de gas a granel en distintas zonas del estado Carabobo. Sobre todo en zonas del municipio Valencia.

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La semana pasada el trabajo estuvo presente en varios municipios carabobeños. Y se atendieron 6.507 hogares y entregamos 6.300 cilindros. Despachamos 23.478 litros de gas a granel.

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