Compartir

La princesa Sofía de Suecia se reunió en varias ocasiones con Jeffrey Epstein en 2005, e incluso llegó a recibir una invitación para visitar su isla privada en el Caribe, según revelan unos correos filtrados publicados por el medio sueco Dagens Nyheter.

Princesa Sofía de Suecia y Epstein

Los mensajes apuntan a que la entonces modelo conoció al financiero gracias a Barbro Ehnbom, una influyente empresaria que coordinaba redes para mujeres jóvenes profesionales.

En diciembre de aquel año, Ehnbom presentó a Sofía Hellqvist a Epstein mediante un correo electrónico: «Esta es Sofía, una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York. Es la chica de la que te hablé; pensé que quizá te gustaría conocerla», escribió, adjuntando su fotografía. La respuesta no se hizo esperar: «Estoy en el Caribe. ¿Quiere venir un par de días? Enviaré un boleto».

Los correos también revelan que el magnate ofreció a la ahora duquesa de Varmland y a una amiga acceso a una escuela de cine, aunque ambas se habrían encontrado con problemas de visado.

Ningún contacto desde entonces

La Corte Real de Suecia confirmó que la princesa coincidió con Epstein en varias oportunidades ese mismo año. «La princesa Sofía fue presentada a esa persona en algunas ocasiones alrededor de 2005″, declaró la institución, añadiendo que no existió contacto alguno desde entonces.

Además, negó que ella hubiera participado en algún tipo de formación artística vinculada al inversionista: «La princesa Sofía no ha solicitado ni cursado ninguna escuela de interpretación».

Por otra parte, las filtraciones revelan que Ehnbom enviaba regularmente fotografías y nombres de jóvenes de su red profesional a Epstein, mientras agradecía las donaciones económicas con las que este apoyaba sus programas. Consultada sobre los mensajes, la empresaria respondió: «Aquí no hay absolutamente nada nuevo. No tengo ninguna idea sobre eso», y evitó entrar en detalles.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas