Cuidado con acumular cosas en desuso en tu casa, muchas veces vamos dejando y dejando y cuando vemos tenemos varios artículos que hoy no nos sirven. Recuerda que es importante que las buenas energías circulen.

No haces nada teniendo cosas que no utilices, todo tiene que tener una función estamos en la era de surgir, innovar y continuar. Nada de guardar cosas que sabes bien que no utilizaras y muy pendiente de lo que lleves a la casa y su origen.

Empieza por el closet, en el ropero vemos ropa que muchas veces no utilizamos y el tiempo va pasando. Cuando vemos ya incluso esta no es ya de nuestra talla, solo utiliza la ropa que sea necesaria y de colores vivos.

Cosas en desuso, que estén fuera de tu entorno

Nada de acumular, siempre vemos como hay áreas en la casa donde vemos esa área donde se guarda de todo. Puedes encontrar ropa, herramientas y la mayoría de todo eso lleno de polvo eso debes de limpiarlo de inmediato.

La tierra que cae diariamente va cubriendo todo y es por ello que siempre debemos de hacer limpiezas a fondo en las casas. Clasificar eso que utilizamos y lo que no. Y lo que no utilices desechalo.

Cosas nuevas, trata siempre de comprar algunas cosas sobre todo para la cocina. Importante que los platos sean siempre de losa, es lo más recomendado para que las energías siempre estén fluyendo.

Limpieza en todos los lugares

En el baño, que el baño sea siempre un lugar el cual tengas todo ordenado y limpio. Veras como poco a poco ese lugar va a ir cambiando. Coloca siempre aromas cítricos en este espacio, y mantén siempre la puerta cerrada.

Luego de tener tu hogar limpio de esas cosas que no uses cierra con una limpieza a fondo. Limpia todos los espacios y mantén siempre un hogar en armonía.

