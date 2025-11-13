Una cosecha de auyama en casa es posible, siguiendo los pasos que te diremos a continuación. Todo lo que tienes que tener es un espacio con tierra además de un buen recipiente con tierra para poder sembrarla.
Cosecha de auyama en casa
Tiempo de cultivo: La cosecha ocurre entre 100 y 120 días después de la siembra.
Aspecto del fruto: La piel se endurece y el color se vuelve más intenso y opaco.
Aspecto de la planta: Las flores amarillas se cierran y la auyama empieza a formarse y crecer.
Proceso de la siembra
Prepara las herramientas: Necesitarás un cuchillo afilado o tijeras de podar.
Corta el tallo: Corta el pedúnculo (el tallo) dejando la mayor cantidad de este posible en el fruto. Esto ayudará a que se conserve mejor.
Cosecha gradualmente: Los frutos no maduran todos a la vez, así que cosecha las auyamas conforme estén listas. Puedes empezar a recolectar cada tres o cuatro días.
Cuidados post-cosecha
Deja los frutos cosechados bajo la sombra para evitar que se dañen por el sol directo.
Si el ambiente es seco y bien ventilado, podrás almacenar las auyamas por varios meses.
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