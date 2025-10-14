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La cotización del dólar BCV hoy 14 de octubre de 2025 nos indica que la divisa oficial está por llegar a 200 bolívares El Banco Central de Venezuela informó que para este martes el dólar estará en 197,24 bolívares y el euro en 208,09 bolívares.

Para este miércoles la tasa oficial del dólar será de 199,10 bolívares y el euro 230,45 bolívares.

Para hoy el precio de la onza de oro se ubica en un precio de 4.114,48 euros. El gramo de metal precioso está en 105,66 dólares. Siguen las inversiones en oro a nivel mundial en algunos continentes.

Mientras que el precio del petróleo de ubica hoy en un costo de 65,36 dólares, sigue en alza el costo del crudo a nivel mundial. A pesar de los sucesos internacionales se mantiene lejos de los 70 dólares.

Se mantiene el bitcoin en un costo de 115.533,30 dólares, este estuvo en alza pero se ha mantenido por debajo de los 114 mil dólares en las últimas semanas. Hasta ahora ha sido uno de los indicadores más consultados.

Dólar BCV hoy 14 de octubre de 2025 y la producción de café

La producción de café en Venezuela en 2024 fue de 4,757 millones de quintales. Las estimaciones para la cosecha de 2025 sugieren que la producción anual podría superar los 5 millones de quintales.

Producción 2024: La cifra más reciente oficial reporta una producción de 4.757.000 quintales, superando la del año 2023 que fue de 4.077.000 quintales. Previsiones para 2025: Las autoridades han indicado que se espera que la producción supere los 5 millones de quintales en 2025.

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Rendimiento por hectárea: El rendimiento promedio ha mejorado, pasando de 17 quintales por hectárea en 2022 a 20 quintales por hectárea en 2024. Superficie cultivada: La superficie dedicada al cultivo también ha aumentado, pasando de 212 mil hectáreas en 2022 a 237.879 hectáreas en 2024.

Exportaciones: Se estima que Venezuela exporta alrededor del 10% de su producción total de café.

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