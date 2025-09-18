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La cotización del dólar BCV hoy 18 de septiembre de 2025 nos recuerdan que la divisa sigue en la banda de los 160 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves el dólar oficial estará en 163,64 bolívares y el euro en 193,90 bolívares.

Para este viernes el dólar oficial estará en 165,41 bolívares y el euro en 194,74 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro para hoy abre en un costo de 3.727,50 dólares, esta pudiera seguir subiendo en las próximas semanas. El costo del gramo de oro se ubica en un precio de 104,25 dólares.

El precio del barril de petróleo se mantiene estable en 66,72 dólares, el mismo parece que estará destinado a estar en esa banda por largo tiempo. La gasolina sigue siendo el derivado más buscado.

En cuanto al precio del bitcoin este se ubica hoy en un costo de 116.421,23 dólares. Este indicador se ha mantenido en baja con un precio que va desde los 110 mil dólares en adelante.

Dólar BCV hoy 18 de septiembre de 2025, Producción de ají dulce en Venezuela

No hay una cifra única y actualizada para la cantidad de toneladas de ají producidas en Venezuela. Pero se sabe que la producción creció significativamente entre 1992 (36,177 toneladas) y 2011 (100,531 toneladas), alcanzando 62,23 toneladas en el año 2021.

La producción varía considerablemente cada año, dependiendo de factores como la superficie cultivada y los rendimientos.

Datos históricos de producción:

1992: 36,177 toneladas

2001: 62,230 toneladas

2011: 100,531 toneladas

Factores que influyen en la producción:

Variedad: Los diferentes tipos de ají (pimentón, rocoto, etc.) tienen diferentes rendimientos.

Rendimiento por hectárea: Puede variar entre 20 y 31 toneladas por hectárea, según la variedad.

Superficie cultivada: Afecta directamente la producción total del país.

Uso de prácticas de cultivo: El uso de sistemas de emplasticado y riego por goteo puede mejorar los rendimientos,

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