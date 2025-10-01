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La cotización del dólar BCV hoy 1º de octubre de 2025 nos indica que el dólar está ya en la banda de los 180 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles el valor del dólar será: 179,43 bolívares y el euro en 210,51 bolívares.

Para este jueves la tasa oficial será de 181,30 bolívares el dolar, y el euro 212,94 bolívares.

En cuanto a la onza de oro, luego de tener un ascenso se mantiene estable y hoy tiene un costo de 3.786,60 dólares. Mientras que sobre los 104,56 dólares se encuentra el gramo de oro.

El precio del petróleo tuvo un repunte y hoy la cesta Opep tiene el crudo por barril a un costo de 70,13 dólares. La gasolina es uno de los derivados más costosos que tiene el crudo en la actualidad.

Vuelve a tener una leve alza, el precio del bitcoin en la actualidad, registrando un costo de 114.480,44 dólares. Este se ha estabilizado luego de tener una subida brusca que lo llevó a los 123 mil dólares.

Dólar BCV hoy 1º de octubre de 2025, producción de frijol chino se mantiene

La producción de frijol chino (frijol mungo) en Venezuela ha experimentado un notable crecimiento, especialmente en el estado Portuguesa. Convirtiéndose en uno de los principales rubros de exportación del país a mercados asiáticos como la India, Vietnam y China.

Aumento del 2022: La producción de frijol chino en Venezuela se disparó un 250% en 2022, alcanzando las 73.000 toneladas, gracias a condiciones climáticas favorables.

Exportaciones: La mayor parte de esta producción se destina a la exportación a mercados asiáticos. Ubicando a Venezuela como un importante jugador en la exportación de frijol mungo a nivel mundial.

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Factores de Caída: En 2023, la producción experimentó una caída del 18% debido a condiciones climáticas desfavorables. Además de la disminución de precios internos y la menor demanda del mercado nacional.

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