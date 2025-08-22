Compartir

La cotización del dólar BCV hoy 22 de agosto de 2025 nos recuerdan que la divisa sigue en la banda de los 130 bolívares. Este viernes dijo el Banco Central de Venezuela el dólar oficial estará en 140,66 bolívares y el euro en 163,35 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro para hoy abre en un costo de 3.333,85 dólares, esta pudiera seguir subiendo en las próximas semanas. El costo del gramo de oro se ubica en un precio de 104,25 dólares.

El precio del barril de petróleo se mantiene estable en 66,72 dólares, el mismo parece que estará destinado a estar en esa banda por largo tiempo. La gasolina sigue siendo el derivado más buscado.

En cuanto al precio del bitcoin este se ubica hoy en un costo de 112.498,82 dólares. Este indicador se ha mantenido en baja con un precio que va desde los 110 mil dólares en adelante.

Dólar BCV hoy 22 de agosto de 2025, la producción de frijol chino en Venezuela sube

La producción de frijol chino en Venezuela alcanzó las 73.000 toneladas métricas lo que representó un aumento del 250% respecto al año anterior. Sin embargo, en hace unos años se estimó una producción menor, de 60.000 toneladas, debido a las lluvias que dificultaron la siembra.

La mayor parte de esta producción, aproximadamente el 95%, se destina a la exportación hacia mercados asiáticos como India, Vietnam y China. La producción de frijol chino en Venezuela escaló de 20.800 toneladas en 2021 a 73.000 en 2022.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Atentos! Pensión de septiembre 2025 se pagará en esta fecha

El buen clima durante el período de producción en 2022 fue un factor clave para este aumento. El Estado venezolano otorgó permisos a privados para importar semillas y otros insumos de calidad, lo que benefició al sector.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas