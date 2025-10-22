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La cotización del dólar BCV hoy 22 de octubre de 2025 nos indica que la divisa se encuentra en la banda de 200 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles el dólar estará en 210,28 bolívares y el euro en 244,02 bolívares.

Este jueves el valor del dólar estará en 212,48 bolívares y el euro en 246,67 bolívares.

Bajó un poco el costo de la onza de oro, este tiene un valor de 4.089 euros para hoy mientras que el gramo sigue en 106,03 dólares. Siguen las inversiones en metal precioso en el mundo, Asia y Europa los máximos compradores.

En un precio de 61,74 dólares se ubica el precio del petróleo hoy, este logró un leve repunte luego de estar en 59 dólares. La gasolina a pesar del precio del crudo sigue siendo el derivado más caro.

Se ha estabilizado el precio del bitcoin para hoy y tiene un costo de 110.857,11 dólares. Este ha estado en calma luego de llegar a los 125 mil dólares hace ya unas semanas. Se estima que este pueda subir de precio para fin de año.

Dólar BCV hoy 22 de octubre de 2025, el turismo sigue creciendo

El turismo en Venezuela ha experimentado un crecimiento significativo, reportando un aumento del 70.84% en llegadas de turistas internacionales entre enero y julio de 2025, según fuentes del Ministerio de Turismo (MINTUR).

Este avance se debe a una estrategia de diversificación económica y acuerdos internacionales. El gobierno ha priorizado este sector, enfocándose en el desarrollo de rutas turísticas, la capacitación de profesionales y la expansión del turismo social, que ha registrado un crecimiento superior al 700%.

Incremento de llegadas: Se registró un aumento del 70.84% en llegadas de turistas internacionales entre enero y julio de 2025 en comparación con el mismo período de 2024.

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Fomento de la diversificación: El crecimiento se impulsa a través de la estrategia del gobierno para diversificar la economía, posicionando al turismo como un motor de desarrollo.

Acuerdos bilaterales: Venezuela ha firmado acuerdos con países como Rusia para reactivar vuelos turísticos, incluyendo un vuelo semanal con capacidad para 430 turistas.

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