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La cotización del dólar BCV hoy 24 de septiembre de 2025 nos indica que este se ubica cerca a los 170 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles el dólar oficial estará en 169,97 bolívares y el euro en 200,47 bolívares.

El dólar para este jueves, 171,84 bolívares y el euro en 201,73 bolívares.

Se dispara la onza de oro en su precio para hoy alcanzando los 3.786,60 dólares, pudiera seguir en ascenso esta semana. El gramo del metal precioso se ubica en un costo de 105 dólares.

Retrocedió un poco el precio del petróleo y se ubica hoy en un costo de 67,01 dólares por barril. El crudo ha estado ahora en la banda de los 60 dólares, hasta ahora se ha acercado a los 68 dólares timidamente.

Sigue estable el precio del bitcoin en el mundo, registrando un precio de 112.350,66 dólares. Este indicador ha sido uno de los más consultados en las últimas semanas, llegando a estar en los 122 mil dólares.

Precio del dólar BCV hoy 24 de septiembre y la producción de Chevron

La petrolera estadounidense Chevron solo puede exportar aproximadamente la mitad del crudo que sus empresas mixtas producen en Venezuela debido a las últimas normas establecidas en la licencia de operaciones emitida por Washington, según informaron tres fuentes cercanas al asunto.

A finales de julio, el Departamento del Tesoro otorgó una licencia restringida que permite a Chevron operar en Venezuela y exportar petróleo a Estados Unidos, pero prohibió los pagos en cualquier moneda al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Para cumplir con estas normativas, las empresas mixtas en las que participa la energética estadounidense pagan las regalías e impuestos con petróleo en especie, lo que reduce efectivamente a un 50% lo que Chevron puede exportar de los 240.000 barriles diarios de crudo que producen los proyectos, según las fuentes.

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El socio de Chevron, la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), controla los barriles entregados para cumplir con los pagos en especie, utilizándolos para la refinación nacional o la exportación, añadieron.

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