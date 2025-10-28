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La cotización del dólar BCV hoy 28 de octubre de 2025 nos indica que la divisa oficial está en la banda de los 200 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes, el dólar oficial tendrá un precio de 218,17 bolívares y el euro en 253,90 bolívares.

Para este miércoles, el precio oficial del dólar será de 219,87 bolívares y el euro en 256,36 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro para hoy abre en un costo de 3.835,35 euros, esta pudiera seguir subiendo en las próximas semanas. El costo del gramo de oro se ubica en un precio de 106,25 dólares.

El precio del barril de petróleo ha estado recuperando terreno y está hoy en un costo de 61,24 dólares. Poco a poco ha ido escalando el costo del crudo a nivel mundial, pese a los conflictos internacionales.

En cuanto al precio del bitcoin este se ubica hoy en un costo de 115.283,80 dólares. Este indicador se ha mantenido en alza en las últimas horas, recordemos que lo máximo que ha alcanzado son 124 mil dólares.

Cotización del dólar BCV hoy 28 de octubre de 2025 y la producción de pollo en el país

En 2024, la producción de carne de pollo en Venezuela alcanzó las 548.348 toneladas métricas, con una proyección de aumento del 40% para 2025, hasta unas 768.000 toneladas. El país abastece el consumo interno (estimado en 810.000 toneladas anuales en julio de 2025), lo que indica un potencial excedente para exportación.

Producción proyectada y real

2024: Se produjeron 548.348 toneladas métricas de carne de pollo, representando un aumento del 15% respecto al año anterior.

2025: Se proyecta un crecimiento del 40%, alcanzando aproximadamente 768.000 toneladas métricas.

2025 (primer semestre): La producción aumentó un 8% en la primera mitad del año.

Consumo y exportación

Consumo interno: El consumo anual per cápita se sitúa alrededor de 22 kg.

Abastecimiento: El sector avícola venezolano está produciendo lo suficiente para cubrir el consumo interno y se estima que la demanda nacional es de 810.000 toneladas anuales, según informes de julio de 2025.

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