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La cotización del dólar BCV hoy 29 de agosto de 2025 resalta que la divisa oficial está sobre los 140 bolívares. El Banco Central de Venezuela, indicó que la tasa para este viernes será de 147,08 bolívares y el euro en 171,54 bolívares.

Para el lunes 1º de septiembre la tasa oficial del dólar será de 148,44 bolívares, y el euro en 173,66 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro sigue en alza y hoy registra un precio de 3.472,85 dólares. El gramo alcanza los 103,34 dólares para hoy viernes, este pudiera seguir en aumento para septiembre.

El precio del barril de petróleo se mantiene estable en 67,17 dólares, el mismo parece que estará destinado a estar en esa banda por largo tiempo. La gasolina sigue siendo el derivado más buscado.

En cuanto al precio del bitcoin este se ubica hoy en un costo de $111,196.58 dólares. Este indicador se ha mantenido estable con un precio que va desde los 110 mil dólares en adelante.

Dólar BCV hoy 29 de agosto de 2025, ruta marítima entre Turquía y Venezuela abrirá en esta fecha

Hayri Kucukyavuz, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios Independientes de Turquía (Musiad Venezuela), indicó que Venezuela podría exportar nuevos productos como la piña, el mago, la parchita, el limón y el aguacate hacia Turquía.

El presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios Independientes de Turquía (Musiad Venezuela), Hayri Kucukyavuz, señaló que la ruta marítima directa de transporte de mercancía va a facilitar y ayudará a incrementar las relaciones comerciales entre Venezuela y Turquía, para llegar a la meta de US$ 3.000 millones entre 3 años.

En ese sentido, destacó que con la creación de la ruta directa entre ambas naciones, los barcos llegarán en 18 días, mientras que con navieras internacionales, la embarcación arriba pasados los 60 días.

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Manifestó que el costo del flete de la ruta directa es de US$ 3.400, «lo mismo» que cobra una empresa internacional y estimó que a partir del 15 de septiembre de este año, comenzará a funcionar la ruta directa marítima entre Venezuela y Turquía. (Tomado de Banca y Negocios)

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