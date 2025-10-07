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La cotización del dólar BCV hoy 7 de octubre de 2025 nos indica que la divisa se encuentra en la banda de los 180 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes el dólar tendrá un valor de 187,28 bolívares y el euro en 219,40 bolívares.

Para este miércoles tendrá un valor de 189,25 bolívares y el euro en 220,93 bolívares.

Mientras que el precio del oro se ha mantenido en alza, en los últimos días, hoy el costo es de 3.970,74 euros. Como el gramo se ubica en 104,32 dólares, este indicador pudiera seguir ascendiendo en los próximos días.

El precio del petróleo volvió a abajar y se ubica hoy en un costo de 65,02 dólares el barril. Hasta ahora ha estado cerca de los setenta dólares y luego vuelve a caer por lo menos cinco dólares.

Mientras que el precio del bitcoin se encuentra hoy en 124.732,97 dólares en el mundo. Este indicador se mantuvo en alza, alcanzando precios sobre los 123 mil dólares. Ahora se vuelva a disparar y pudiera seguir subiendo.

Cotización del dólar BCV hoy 7 de octubre de 2025, emprendimientos por todas partes

Los emprendimientos sobran a toda hora en el país, ropa, comida, juguetes, zapatos, todo está en el tapete. El adelanto de la Navidad es principalmente aprovechado por las personas que tienen un negocio.

Incluso tienen un negocio en el día y otro en la noche, de esa manera buscan ganar un dinero extra antes del mes de diciembre. Tienen dos meses para mostrar su talento en cuanto al emprendimiento.

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Cuando llegue diciembre esperan ya ganar mucho más de lo que han hecho en estos meses. Estas personas están cargadas de positivismo, de muchos planes y siempre es bueno ver la mercancía que tienen.

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