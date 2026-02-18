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Detenida por tráfico de drogas en Táchira por Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritos a la División de Investigación Penal (DIP). En flagrancia fue la captura de la mujer de 28 años presuntamente vinculada al tráfico y distribución de sustancias estupefacientes. El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del sector Los Olivos, municipio Guásimos.

Durante la intervención policial, los efectivos lograron incautar más de 300 gramos de la presunta droga denominada «crispy», la cual ya se encontraba dosificada en varios envoltorios listos para su comercialización. Además de la sustancia, las autoridades hallaron en el sitio tres balanzas digitales, pipas de fabricación artesanal e industrial, varios equipos telefónicos y una motocicleta.

Detenida por tráfico de drogas en Táchira

Tras verificar los datos de la ciudadana en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se constató que la detenida ya presentaba un registro previo por posesión ilícita de sustancias psicotrópicas.

Un aspecto relevante del caso fue la intervención del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA). Debido a que en el interior de la residencia, utilizada presuntamente como centro de distribución, se encontraban dos niñas y una adolescente, quienes quedaron bajo resguardo de los organismos competentes.

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Proceso judicial

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público bajo cargos de tráfico ilícito en la modalidad de ocultamiento, distribución agravada de estupefacientes y asociación para delinquir. Las evidencias recolectadas servirán como base para el proceso legal que busca desarticular las redes de microtráfico en la zona.

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