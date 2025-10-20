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Un falso veterinario en el estado Bolívar quedó detenido por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público de esa entidad, luego de estar señalado en la muerte de una mascota.

Funcionarios de la División de Investigación Penal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), base Puerto Ordaz, detuvieron a un ciudadano en el sector Población Upata; municipio Piar, por presunta usurpación de funciones como médico veterinario.

Falso veterinario en el estado Bolívar

De acuerdo con las investigaciones y denuncias recibidas de manera anónima, el individuo habría ejercido ilegalmente la profesión realizando procedimientos quirúrgicos. Sin poseer la acreditación correspondiente.

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Lo que habría ocasionado la muerte de un animal doméstico durante una intervención. El detenido fue notificado y puesto a la orden del Ministerio Público para las actuaciones legales pertinentes.

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