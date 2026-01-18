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Cristiano Ronaldo ha encabezado la lista anual de Sportica de los deportistas mejor pagados, ganando el doble que su rival de toda la vida, Lionel Messi, en 2025.

El delantero del Al-Nassr ganó 260 millones de dólares y tiene a 13 futbolistas entre los 100 mejores, mientras que el brasileño Neymar ha experimentado una caída significativa, informa Goal.com.

Este es el tercer año consecutivo que Ronaldo encabeza la lista de Sportica. Se dice que su contrato con el club de la Liga Profesional Saudí le reporta 200 millones de dólares anuales, además de 60 millones adicionales provenientes de otros negocios.

CR7 ranking mejor pagados

El portugués ha ganado al menos 100 millones de dólares durante nueve años consecutivos, y esta es la tercera vez que sus ganancias superan los 200 millones.

Su éxito fuera de la cancha también se basa en un número récord de seguidores en las redes sociales, que suman más de mil millones, y lucrativas asociaciones de patrocinio con empresas como Nike, Herbalife, Binance, Perplexity, Yili y Therabody.

Lionel Messi ocupa el tercer lugar en la lista con ganancias de 130 millones de dólares en 2025, la mitad que las de Ronaldo. El astro argentino ha firmado un nuevo contrato con el Inter Miami, campeón de la Copa MLS, que lo mantendrá hasta 2028.

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