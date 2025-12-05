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En la era cuántica, la Distribución de Claves Cuánticas (QKD) o criptografía cuántica emerge como la única tecnología capaz de ofrecer una seguridad inquebrantable, basándose en las leyes de la física para detectar cualquier intercepción mediante el uso de fotones (qubits).

Venezuela incursiona en la criptografía cuántica desde hace más de diez años. Recientemente, la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (Cendit) fue galardonada con el Premio Nacional en la mención Investigación Tecnológica por desarrollar simulaciones de un protocolo QKD en fibra óptica.

Criptografía cuántica Venezuela

El Dr. Héctor Núñez, jefe de la Unidad de Fotónica del Cendit, explicó que el proyecto consistió en simular el protocolo de distribución de llave cuántica en redes ópticas de acceso de alta velocidad que utilizan los usuarios al conectarse a Internet, manteniendo la red original como referencia.

La presidenta del Cendit, Dra. Gloria Carvalho, destacó que el objetivo principal es asegurar la información que viaja a través de la fibra óptica, el medio por el cual llega internet a los hogares.

Reconocimiento global y soberanía tecnológica

El trabajo del Cendit ha sido seleccionado para ser presentado en el Congreso Internacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en Londres en 2026.

La Dra. Carvalho manifestó que este reconocimiento mundial demuestra el alto nivel de la ciencia venezolana y sirve como base para otros países. Subrayó que, desde los próceres de la Independencia, «el desarrollo de la ciencia y tecnología es la única vía para ser libres y soberanos».

Este proyecto se alinea con el Plan de la Patria 2025-2031 y la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, fortaleciendo la soberanía tecnológica del país y posicionando a Venezuela como un referente ante el crecimiento de la era tecnológica.

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