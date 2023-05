Compartir

Con la llegada de las criptomonedas y la tecnología blockchain, la escena de los deportes electrónicos ha experimentado un gran avance tecnológico. Hay plataformas de criptomonedas dedicadas específicamente a abordar problemas en la industria del juego, mientras que otras patrocinan y generan ingresos para los equipos. Como era de esperar, CS: GO es uno de los varios juegos que disfrutan del impacto positivo de la industria de las criptomonedas.

Por ejemplo, ahora se pueden vender skins de CS: GO a gran escala usando NFTs, puedes pagar eventos de torneos con cripto, las apuestas son mucho más fáciles, y tus equipos patrocinados tienen mejor mercancía y gadgets para ti. En este artículo, veremos todos estos beneficios en detalle.

La Industria Cripto en la Escena de los Esports



Al principio, las criptodivisas y la tecnología blockchain significaron un avance en el sector financiero. La industria de las criptomonedas garantizaba unas finanzas descentralizadas, un medio para prescindir de intermediarios en el procesamiento de fondos. Sin embargo, la industria ha ido más allá de las finanzas, creando soluciones únicas para muchos otros sectores, incluidos el entretenimiento y los juegos.

En particular, ha revolucionado la industria de los deportes electrónicos con la creación de juegos en los que se juega para ganar dinero. Estos juegos están disponibles para móviles, ordenadores de sobremesa y consolas, y se pueden obtener ingresos por jugar y alcanzar hitos. Pero esa parte es sólo la punta del iceberg para los aficionados y seguidores de la industria de los eSports. Los principales juegos de la escena de los deportes electrónicos, como CS: GO, están ampliando su alcance e influencia gracias a las ofertas positivas de las criptodivisas.

CS: GO sigue siendo una de las mayores disciplinas de la industria, todavía relevante y cosechando fans diez años después de su lanzamiento. El juego FPS cuenta con uno de los mayores torneos anuales de la escena, conocido como Majors, con una atractiva bolsa de premios de 1.000.000 de dólares. A través de plataformas de streaming, registra una media de más de 600k jugadores y más de un millón de espectadores durante los torneos de CS: GO. A continuación veremos cómo la industria de las criptomonedas ha influido positivamente en estas estadísticas.

¿Cómo ha influido la industria de las criptomonedas en la escena profesional de CSGO?



Una mirada más de cerca a la industria de las criptomonedas muestra hasta qué punto está fuertemente invertida en los juegos y el entretenimiento. Por ejemplo, existe la plataforma Chili ($CHZ) que te ayuda a conectarte fácilmente con tus equipos deportivos favoritos, pagar por espectáculos y comprar mercancía. Dependiendo del juego de esports que soporte, también puedes aprovechar las características de esta plataforma y ganar dinero mientras lo haces. Características como ésta y muchas más se ven en la escena profesional de CSGO.

Apuestas



Sin duda, las apuestas en CSGO siguen siendo una de las formas más lucrativas de ganar con la lealtad que muestras al juego. Encontrarás varios mercados de apuestas en diferentes sitios cuando quieras apostar en CS: GO. Por ejemplo, el próximo Blast Premier Paris Major 2023 ya tiene mercados en los sitios de apuestas CSGO, dando a los jugadores una gran oportunidad de ganar a lo grande. Muchos de estos sitios de apuestas esports aceptan cryptocurrencies como medio de depósito y retiro, eliminando comisiones innecesarias y largos tiempos de procesamiento de pagos. Puedes consultar estos sitios de apuestas CSGO para elegir las mejores opciones para tus apuestas csgo. Además, sólo debes apostar con sitios en los que confíes y sepas que estarán disponibles para darte consejos sobre predicciones.

Cripto en torneos CS: GO



Como se mencionó anteriormente, puedes pagar fácilmente los eventos de CS: GO con criptodivisas dependiendo de las plataformas de cripto con las que se asocien. De esta forma, nunca tendrás que preocuparte por retrasos en los pagos, comisiones extra o inseguridad de tus fondos. Además, con las transacciones instantáneas que preceden a la reputación de las criptodivisas, puedes conseguir los mejores asientos de la casa en estadios cubiertos cuando pagas con cripto.

Aparte de eso, ahora hay torneos de CS: GO basados específicamente en el uso de criptodivisas. Por ejemplo, existe la serie Thunderpick bitcoin de CS: GO que ofrece hasta 75.000 dólares en premios.



Patrocinios



Este es probablemente el mayor impacto que la industria de las criptomonedas ha tenido en los eSports. Recientemente, Coinbase firmó un acuerdo de patrocinio con el organizador de torneos de esports CS: GO, lo que significa eventos más grandes y mejores. También significa métodos de pago más fáciles para los eventos de CS: GO, proporcionando facilidad a los aficionados y generando más ingresos para CS: GO. Pero Coinbase no es la única plataforma de criptomonedas que patrocina torneos; hay más firmando acuerdos con equipos de CS: GO e incluso con jugadores individuales.

NFT para skins de CS: GO



LAS SKINS DE CS: GO siempre han sido un gran negocio entre los jugadores, con algunas vendiéndose por millones de dólares en el mercado de Steam. Pero el proceso de compra y venta siempre ha sido un poco tedioso para varios entusiastas. Sin embargo, con la llegada de las NFT, estas apariencias se pueden poner fácilmente en los mercados y venderse a precios rentables. Además, al ser una NFT, sólo será tuya como en el modo tradicional, y siempre podrás revenderla a un precio aún mejor.

Conclusión

Estos son algunos de los mejores beneficios que hemos visto de la incursión de la criptoindustria en la escena esports de CS: GO. A medida que el juego crezca y las criptomonedas sigan escalando, esperamos aún más características que consoliden a CS: GO como el mayor juego de esports del mundo.