El delantero portugués Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr saudí, sigue haciendo historia en el camino hacia la consecución de su gol 1.000 y superó los 500 goles después de cumplir los 30 años, tras firmar este sábado un doblete ante el Al Hazen.
Cristiano Ronaldo hace historia
El delantero portugués se aprovechó con este doblete para seguir peleando de cerca en el renglón goleador del certamen árabe, hoy en manos de Ivan Toney (Al Ahli) con 23 tantos, seguido de los 21 de Julián Andrés Quiñones.
El ariete de Al Nassr llegó a su diana 20 en el torneo en 20 compromisos disputados, lo que desde luego es de admirar a sus 41 años de edad. Sin embargo, esto no es lo único que destacó del nacido en Madeira, porque además de eso pudo llevar a su historial un nuevo récord.
Y es que el delantero se convirtió en el primer futbolista en la historia en marcar 500 goles luego de superar los 30 años de edad. Específicamente, su registro quedó en 501, una cifra que seguramente podrá seguir aumentando esta campaña.