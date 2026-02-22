El delantero portugués Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr saudí, sigue haciendo historia en el camino hacia la consecución de su gol 1.000 y superó los 500 goles después de cumplir los 30 años, tras firmar este sábado un doblete ante el Al Hazen.

Cristiano Ronaldo hace historia

El luso anotó el primero al minuto 13′, para abrir el marcador, y luego volvió a aparecer en este apartado en el 79′, cerrando así la goleada en la liga de Arabia Saudita (Saudi Pro League), que los mantiene en el liderato con 55 puntos, seguido de Al Hilal con 44.

El delantero portugués se aprovechó con este doblete para seguir peleando de cerca en el renglón goleador del certamen árabe, hoy en manos de Ivan Toney (Al Ahli) con 23 tantos, seguido de los 21 de Julián Andrés Quiñones.

El ariete de Al Nassr llegó a su diana 20 en el torneo en 20 compromisos disputados, lo que desde luego es de admirar a sus 41 años de edad. Sin embargo, esto no es lo único que destacó del nacido en Madeira, porque además de eso pudo llevar a su historial un nuevo récord.

Y es que el delantero se convirtió en el primer futbolista en la historia en marcar 500 goles luego de superar los 30 años de edad. Específicamente, su registro quedó en 501, una cifra que seguramente podrá seguir aumentando esta campaña.

En medio de todo, el propio Cristiano Ronaldo se sigue preparando para encarar el tramo final de la temporada en Arabia, en la que busca ganar por primera vez la liga de ese país, trofeo que se le ha resistido desde su llegada en diciembre de 2022.