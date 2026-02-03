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Cristiano Ronaldo, la máxima figura del fútbol en Arabia Saudí, cumplió su advertencia y decidió no participar en el encuentro del Al Nassr frente al Al Riyadh. Esta ausencia no responde a lesiones ni a rotaciones técnicas, sino a una contundente señal de protesta dirigida tanto a la dirigencia de su club como a las autoridades del fútbol saudí.

El detonante: Acusaciones de trato preferencial

El malestar del capitán portugués no es nuevo, pero ha llegado a su punto de ebullición. Según fuentes cercanas al entorno de CR7, el jugador siente que existe un trato preferencial sistémico hacia el Al Hilal, el principal rival de la competición.

Cristiano considera que tanto los responsables de la Saudi Pro League como el Ministerio de Deportes de Arabia Saudí han inclinado la balanza en términos de apoyo y decisiones administrativas, lo que ha generado una frustración profunda en el luso, quien exige condiciones de igualdad para que el proyecto deportivo del Al Nassr pueda prosperar.

Purga interna en el Al Nassr

A las quejas sobre la liga se suma una reestructuración interna que ha golpeado directamente la confianza del delantero. Recientemente, se confirmó la revocación de poderes de dos piezas fundamentales en el organigrama del club: Simão Coutinho, director deportivo, y José Semedo, CEO de la institución.

Ambos directivos eran figuras de total confianza para Ronaldo y su salida es interpretada por el jugador como un obstáculo deliberado para el crecimiento del equipo. Sin sus aliados estratégicos en la oficina, Cristiano siente que el proyecto por el que decidió mudarse al Medio Oriente está perdiendo el rumbo.

Escenario incierto para el «Bicho»

Al ausentarse del partido contra Al Riyadh, Cristiano Ronaldo ha llevado su reclamo al límite, dejando en evidencia la tensión que atraviesa el Al Nassr. Esta medida de presión pone en una situación comprometedora a la liga saudí, que tiene en el portugués su principal activo de marketing global.

Hasta el momento, ni el club ni el jugador han emitido un comunicado oficial, pero el vacío dejado en el campo de juego habla por sí solo. El futuro de la relación entre la estrella y el fútbol árabe entra ahora en una fase de negociación crítica.

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