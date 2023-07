Compartir

Cristiano Ronaldo crea polémica al decir que la Liga Árabe es mucho mejor que la estadounidense y explotan las redes.

Fue un poco más de 10 años, donde ambas superestrellas deportivas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, se batieron en duelos históricos: títulos, goles, récords, asistencias y trofeos.

Pero como todo lo bueno, nada nunca puede durar para siempre. Ambas estrellas se encuentran distantes entre sí, luego de pasar más de una década conviviendo en el mismo país.

Cristiano Ronaldo fue el primero en darse de baja en la competiciones internacionales, yéndose al Al-Nassr, equipo de Arabia Saudita. Luego Messi de incursionar en la Ligue 1 de Francia, ha tomado rumbo a Estados Unidos.

La Liga Profesional saudí, tiene millones de dólares para invertir en cualquier jugador que deseen, sin embargo, el dinero no fue el factor determinante para que “La Pulga” escogiera a la Major League Soccer por encima de cualquier otro equipo.

Cristiano Ronaldo se sincera y enciende las redes

“A Europa tengo claro que no volveré a jugar, quiero seguir en Arabia (Saudita) como ya lo he dicho. No, en Arabia el campeonato es mucho mejor que el de Estados Unidos”, atendiendo a las preguntas durante la entrevista.

Al mismo tiempo, el equipo Al-Nassr fue goleado 5-0 por el equipo español Celta de Vigo en un partido amistoso.

